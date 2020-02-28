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28 лютого 2020, пʼятниця, 20:35 35
Президент 2020-02-28T20:44:44+02:00
Українські Новини
Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців

Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців

Ярина Вацяк
Кабмін, Верховна Рада, Володимир Зеленський, позачергови засідання, Відставка Кабміну
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента
Володимир Зеленський. Скріншот: YouTube/Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися на позачергове засідання 4 березня для заслуховування звіту правоохоронців та розгляду питання щодо Кабінету Міністрів.

Про це повідомив співрозмовник в Офісі Президента Українським Новинам.

"Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету Міністрів України. Крім того, Президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів", - сказав він.

Чи стосується питання кадрових перестановок в Кабміні, співрозмовник відмовився уточнити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпком для можливого призначення його в Кабмін. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що крім Тігіпка на посаду прем'єра притендует Валерія Хорошковська.

Раніше в Верховній Раді не виключають відставку уряду.

Гончарук не представив Раді звіт про роботу Кабміну до 4 лютого за дорученням Президента Володимира Зеленського.

За результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну.

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