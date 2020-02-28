Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців

Про це повідомив співрозмовник в Офісі Президента Українським Новинам.

"Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання про розгляд кількох проектів законів і Кабінету Міністрів України. Крім того, Президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів", - сказав він.

Чи стосується питання кадрових перестановок в Кабміні, співрозмовник відмовився уточнити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський підтвердив, що проводив співбесіду з бізнесменом Сергієм Тігіпком для можливого призначення його в Кабмін. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що крім Тігіпка на посаду прем'єра притендует Валерія Хорошковська.

Раніше в Верховній Раді не виключають відставку уряду.

Гончарук не представив Раді звіт про роботу Кабміну до 4 лютого за дорученням Президента Володимира Зеленського.

За результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну.