У низці аптек Києва розкупили маски: де купити

Наприклад, не виявилося масок в таких аптеках, як "Доброго дня", "Мед-фарм" і "Традиції здоров'я".

Маски ще є в аптеках "Низьких цін", "Фармація", в невеликій кількості – в аптеці "Віталюкс" (тільки в аптеці по вул. Антоновича і в передмісті Києва Буча).

У низці київських шкіл батьків зобов'язали придбати маски для учнів, щоб проводити тренування з цивільної безпеки.

Нагадаємо, важливо знати, що медична маска — не єдиний спосіб захиститися від коронавірусу. Як її правильно носити раніше розповіли фахівці.

Тим часом в Україні всім людям, які в'їжджають в країну, міряють температуру. Наприклад, у Києві за день перевірили температуру у 13 тис. громадян, що прилетіли з-за кордону. Крім того, визначено лікарні, куди будуть відправляти людей з підозрою на вірус Covid-19.

В Нових Санжарах Полтавської області всі 89 громадян, які прилетіли з Уханя, здорові. Вони продовжують перебувати на карантині.

Раніше РНБО назвало групи ризику зараження коронавірусом.