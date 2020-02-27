підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 17:18 13
Медицина 2020-02-27T18:15:02+02:00
Українські Новини
У низці аптек Києва розкупили маски: де купити

У низці аптек Києва розкупили маски: де купити

Варвара Горобець
Маски, Аптеки, коронавірус в Україні, Профілактика коронавірусу
Медична маска. Скріншот Youtube/Житомир.info
Медична маска. Скріншот Youtube/Житомир.info

У той час як двох українців перевіряють на коронавірус в Чернівецькій області, а в Італії уже офіційно підтверджено зараження українки вірусом Covid-19, багато київських аптек зіткнулись з дефіцитом медичних масок, попит на які стрімко зріс на тлі поширення коронавірусу по всьому світу. В яких аптеках немає наразі масок, а в яких достатні запаси, Українським Новинам повідомили представники низки аптечних точок.

Наприклад, не виявилося масок в таких аптеках, як "Доброго дня", "Мед-фарм" і "Традиції здоров'я".

Маски ще є в аптеках "Низьких цін", "Фармація", в невеликій кількості – в аптеці "Віталюкс" (тільки в аптеці по вул. Антоновича і в передмісті Києва Буча).

У низці київських шкіл батьків зобов'язали придбати маски для учнів, щоб проводити тренування з цивільної безпеки.

Нагадаємо, важливо знати, що медична маска — не єдиний спосіб захиститися від коронавірусу. Як її правильно носити раніше розповіли фахівці.

Тим часом в Україні всім людям, які в'їжджають в країну, міряють температуру. Наприклад, у Києві за день перевірили температуру у 13 тис. громадян, що прилетіли з-за кордону. Крім того, визначено лікарні, куди будуть відправляти людей з підозрою на вірус Covid-19.

В Нових Санжарах Полтавської області всі 89 громадян, які прилетіли з Уханя, здорові. Вони продовжують перебувати на карантині.

Раніше РНБО назвало групи ризику зараження коронавірусом.

Більше новин про: Маски Аптеки коронавірус в Україні Профілактика коронавірусу

Медичні маски купують швидше, ніж їх встигають виг...
В аптеки надійшли ліки "Дарниці" в новій упаковці...
Через коронавірус у тих, хто їдуть з ОРДЛО в Украї...
Що необхідно знати про коронавірус: профілактика, ...
У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1" 18:07
Торгово-промислова палата України консолідує позицію експортерів щодо перегляду та підготовки соглашений с ЕС, Великобританией и Турцией 18:01
Дозвіл "Ментинвесту" на концентрацію шахтоуправління "Покровське" зменшить дефіцит коксівного вугілля в Україні, - депутат 17:59
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку 17:45
більше новин
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok