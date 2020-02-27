В Киеве за день пограничники проверили температуру у 13 тыс прилетевших из-за границы граждан

За сутки, 26 февраля, пограничники проверили температуру тела у 13 тыс. человек в аэропортах "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" (Киевская область), в то время как в Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом.

Об Українським Новинам сообщил спикер отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Светлана Бурда.

"За сутки, 26 февраля, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта провели температурный скрининг более 13 тыс. граждан на въезд в Украину, это более 100 рейсов. В среднем за сутки пограничники проверяют температуру гражданам с около 15 рейсов в "Жулянах" и около 60 рейсов по "Борисполю" (2 терминала)", - сказала она.

Пока не зафиксировано ни одного пассажира, который бы жаловался на свое самочувствие или у кого бы была повышена температура тела.

Как сообщали Українськi Новини, в Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан. А Государственная пограничная служба ввела проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей.

Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Ранее, в Италии зафиксировали смерть седьмого пациента от коронавируса.