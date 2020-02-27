Все эвакуированные на обсервацию в Новые Санжары здоровы, - Данилов

После проведения анализов на коронавирус оказалось, что все 89 находящихся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области граждан здоровы, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен на коронавирус Covid-2019", - сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была переданы самолетом в Киев 22 февраля.

Следующий забор биологического материала у эвакуированных запланирован на воскресенье, 1 марта.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, но у нее оказалась гастроэнтерология.

Ранее Данилов заявил, что у эвакуированных из Уханя (Китай) и медицинского персонала в Новых Санжарах раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса.

Тем временем вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации из Уханя.