Украинцы массово ищут, где купить маски

На фоне сообщений о распространении кооронавируса Covid-2019, который на сегодня уже унес жизни 2762 людей, украинцы начали массово запасаться медицинскими масками. Поисковой запрос о покупке масок вошел в тренды поисковой системы Google, сообщают Українські Новини.

Скриншот trends.google.com

По словам заведующей инфекционным отделением Александровской больницы г. Киева Татьяны Гайнутдиновой, маски в первую очередь нужно носить заболевшим людям и людям, которые передвигаются общественным транспортом.

“Если в метро, где особо большое скопление людей, кто-то кашляет и чихает, то несмотря на то, что у нас отсутствует культура поведения больных людей, они обычно не прикрываются ни локтем, ни рукой, то маска имеет смысл. Пока вы едете в транспорте в течение 20-30 минут, стоит одеть маску, она способна защитить здорового человека", — передает ресурс ASPI слова врача.

Также маску надо надевать перед походом в аптеку, где можно встретить больного человека. При этом на свежем воздухе лучше находиться без маски, особенно при низких температурах. Однако даже маска не гарантирует стопроцентной защиты от инфекции.

Гайнутдинова рекомендует следующую последовательность действий:

вымыть руки с мылом или дезинфицирующим средством;

взять маску таким образом, чтобы край резинки был сверху, развернуть ее внутренней стороной к себе;

натянуть маску на нос, держась за верхний край. Переносицу необходимо плотно прикрыть, а нижний край маски должен находиться под подбородком;

после снятия маски также необходимо тщательно вымыть руки.

Врач подчеркнула, что маску нужно менять каждые два часа, а многократно использовать ее даже после стирки и глажки нельзя.

Как сообщали Українскі Новини, медицинская маска — не единственный способ защитить себя от коронавируса. Ее ношение должно сопровождаться влажной уборкой в доме и личной гигиеной.

До этого минздрав предупреждал, что медицнская маска не дает 100% защиты от вируса Covid-2019.