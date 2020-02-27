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27 февраля 2020, четверг, 11:29 103 Инфографика
Мир 2020-02-27T11:42:02+02:00
Українські Новини
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи

Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи

Елена Новикова
Заражение, Коронавирус, Covid-19, Распространение коронавируса
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В то время, как в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у украинки, в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Инфографика про коронавирус.Инфографика про коронавирус.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Эстонии (1 человек), в Египте (1 человек), в Норвегии (1 человек), Дания (1 человек) и Пакистане (2 человека).

Больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае - 78 497 человек.  

На втором месте Южная Корея, где количество зараженных увеличилось до 1 595 человек. Большинство новых случаев зафиксировано в городе Тэгу.

В Италии количество человек, у которых проиявились симптомы коронавируса, возросло до 453 человек, а в Японии до 189.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Также Ульяна Супрун рассказала о том, как уменьшить риски заболевания коронавирусом, какие средства защиты есть, а также о том, каким источникам про коронавирус можно доверять.

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