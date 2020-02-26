подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 21:33 34
Общество 2020-02-26T21:33:07+02:00
Українські Новини
СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом

СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом

Ольга Фандорина
СНБО, Коронавирус, Коронавирус в мире, Группы риска
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине назвал группы риска в разрезе возрастной категории. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

ПО результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

При этом отмечается, что в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Таблица возрастных категорий с рисками заболевания коронавирусом. Фото: facebook.com/rnbouТаблица возрастных категорий с рисками заболевания коронавирусом. Фото: facebook.com/rnbou

Также в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса.

Что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию

Больше новостей о: СНБО Коронавирус Коронавирус в мире Группы риска

ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
В начале 2020 промпроизводство снова сократилось, обвалившись на 5%
Новости
Депутата Ужгородского горсовета подозревают в организации продаж похищенных в ЕС авто 21:45
СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом 21:33
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за угрозы коронавируса 21:21
Уничтожение алкоголя . Скриншот видео Минюст
Видео дня: во Львове уничтожили крупнейшую партию алкоголя 21:04
В Финляндию из Италии вернулась зараженная коронавирусом женщина 21:02
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok