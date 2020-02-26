СНБО обнародовало группы риска заражения коронавирусом

Главный ситуационный центр при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по результатам анализа и моделирования возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине назвал группы риска в разрезе возрастной категории. Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

ПО результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%.

В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

При этом отмечается, что в зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и диабетом.

Таблица возрастных категорий с рисками заболевания коронавирусом. Фото: facebook.com/rnbou

Также в ВОЗ рассказали про неочевидные опасности коронавируса.

Что неоходимо знать про коронавирус: профилактика, защита и откуда брать информацию