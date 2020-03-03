В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу

Один з чотирьох аналізів, про які говорило міністерство охорони здоров'я, виявився позитивним. Тобто в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини на китайський коронавірус 2019 nCoV. Про це повідомляє заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, хворий — житель Чернівців, який недавно приїхав з Італії. "Вчора я говорив, що у нас було 4 випадки з підозрою, сьогодні цю підозру підтверджено у однієї людини",— сказав Ляшко. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=o-44vdnUGlQ" frameborder="0" allowfullscreen> За його словами, всі матеріали і зразки передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. При цьому МОЗ почало працювати з особами, з якими контактувала ця людина, але таких осіб небагато. "Було проведено температурний скринінг, температура у людини була нормальна, після цього вона через державний прикордонний пункт повернувся в Чернівецьку область. У Чернівецькій області був додатково проведено температурний скринінг, заповнений опитувальник і також видана пам'ятка на самоізоляцію, оскільки людина подорожувала країнами, в яких були зареєстровані випадки Covid-19. Сім'я, яка подорожувала — чоловік і дружина, самоізолювалися і через 2 дні після самоізоляції у людини з'явилися симптоми, які говорили про те, що може з'явитися коронавірусна інфекція", — уточнив Ляшко. За його словами, хворий звернувся за консультацією до сімейного лікаря, 29 лютого у нього з'явилися симптоми захворювання, він був доставлений до госпітальної бази в Чернівецькій області, де були взяті матеріали для досліджень, які підтвердили коронавірусну інфекцію. Дружина цієї людини зараз знаходиться в квартирі в самоізоляції без симптомів захворювання. Ляшко уточнив, що дана сім'я приїхала з Італії. Для профілактики захворювання всім людям слід дотримуватися стандартні рекомендації: часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами; під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою, уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель; якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей; не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=2NOzH9dopyIМОЗ опублікував два мультфільми, в яких розповів, як не заразитися коронавірусом. Так, українцям не рекомендують спілкуватися з людьми з температурою і кашлем. Лікарі радять носити медичні маски і дотримуватися особистої гігієни. Якщо людина відчула підвищену температуру і страждає нападами кашлю — необхідно звернутися за допомогою до медиків" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EmMD0qkUFPs" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські новини, у грудні 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії. Епіцентром зараження став ринок морепродуктів і м'яса. Незабаром з'ясувалося, що вірус передається від людини до людини. Щоб обмежити поширення хвороби, влада Китаю ввела в декількох містах обмеження на пересування. Епіцентр хвороби — місто Ухань з населенням понад 11 млн чол — ізолювали повністю. 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я в світі. За даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, на 03 лютого, заражені 90 937 чоловік. У Китаї за цей же час зафіксували 80 151 хворих і 2 944 смертей. Одужали 27 271 особа. Вірус вже поширився за межі Китаю і є в Таїланді, Японії, Південної Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині та Фінляндії. Станом на 3 березня за добу кількість заражених коронавірусів збільшилася майже на дві тисячі осіб. Тим часом, в ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавирусу. У США розробили онлайн-сервіс, що дозволяє в режимі реального часу стежити за поширенням китайського коронавирусу. Також в Штатах оголосили надзвичайний стан через стрімке зростання епідемії коронавирусу. Що таке коронавірус і як він передається, розповіли медики.