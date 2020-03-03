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03 березня 2020, вівторок, 13:17 38
Суспільство 2020-03-03T14:00:02+02:00
Українські Новини
В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу

В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу

Кира Молчанова
Україна, Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні, короновірус в Чернівцях

Один з чотирьох аналізів, про які говорило міністерство охорони здоров'я, виявився позитивним. Тобто в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини на китайський коронавірус 2019 nCoV.

Про це повідомляє заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, хворий — житель Чернівців, який недавно приїхав з Італії.

"Вчора я говорив, що у нас було 4 випадки з підозрою, сьогодні цю підозру підтверджено у однієї людини", сказав Ляшко.

За його словами, всі матеріали і зразки передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

При цьому МОЗ почало працювати з особами, з якими контактувала ця людина, але таких осіб небагато.

"Було проведено температурний скринінг, температура у людини була нормальна, після цього вона через державний прикордонний пункт повернувся в Чернівецьку область. У Чернівецькій області був додатково проведено температурний скринінг, заповнений опитувальник і також видана пам'ятка на самоізоляцію, оскільки людина подорожувала країнами, в яких були зареєстровані випадки Covid-19. Сім'я, яка подорожувала — чоловік і дружина, самоізолювалися і через 2 дні після самоізоляції у людини з'явилися симптоми, які говорили про те, що може з'явитися коронавірусна інфекція", — уточнив Ляшко.

За його словами, хворий звернувся за консультацією до сімейного лікаря, 29 лютого у нього з'явилися симптоми захворювання, він був доставлений до госпітальної бази в Чернівецькій області, де були взяті матеріали для досліджень, які підтвердили коронавірусну інфекцію.

Дружина цієї людини зараз знаходиться в квартирі в самоізоляції без симптомів захворювання.

Ляшко уточнив, що дана сім'я приїхала з Італії.

Для профілактики захворювання всім людям слід дотримуватися стандартні рекомендації:

  • часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
  • під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусткою, уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;
  • якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;
  • не вживайте в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження.

 

Як повідомляли Українські новини, у грудні 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії. Епіцентром зараження став ринок морепродуктів і м'яса. Незабаром з'ясувалося, що вірус передається від людини до людини.

Щоб обмежити поширення хвороби, влада Китаю ввела в декількох містах обмеження на пересування. Епіцентр хвороби — місто Ухань з населенням понад 11 млн чол — ізолювали повністю.

30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я в світі.

За даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, на 03 лютого, заражені 90 937 чоловік. У Китаї за цей же час зафіксували 80 151 хворих і 2 944 смертей. Одужали 27 271 особа.

Вірус вже поширився за межі Китаю і є в Таїланді, Японії, Південної Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині та Фінляндії.

Станом на 3 березня за добу кількість заражених коронавірусів збільшилася майже на дві тисячі осіб.

Тим часом, в ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавирусу.

У США розробили онлайн-сервіс, що дозволяє в режимі реального часу стежити за поширенням китайського коронавирусу.

Також в Штатах оголосили надзвичайний стан через стрімке зростання епідемії коронавирусу.

Що таке коронавірус і як він передається, розповіли медики.

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