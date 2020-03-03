В Украине зафиксировали первый случай коронавируса

Один из четырех анализов, которые проводило министерство здравоохранения, оказался положительным. То есть в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщает замминистр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, заболевший — житель Черновцов, который недавно приехал из Италии.

"Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", — сказал Ляшко.

По его словам, все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения.

При этом Минздрав начал работать с лицами, с которыми контактировал этот человек, но таких лиц немного.

"Был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная, после этого он через государственный пограничный пункт вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был дополнительно проведен температурный скрининг, заполнен опросник и также выдана памятка на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19. Семья, которая путешествовала - муж и жена, самоизолировались и через 2 дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о том, что может появиться коронавирусная инфекция", - уточнил Ляшко.

По его словам, заболевший обратился за консультацией к семейному врачу, 29 февраля у него появились симптомы заболевания, он был доставлен в госпитальную базу в Черновицкой области, где были взяты материалы для исследований, которые подтвердили коронавирусную инфекцию.

Жена этого человека сейчас находится в квартире в самоизоляции без симптомов заболевания.

Ляшко уточнил, что данная семья приехала из Италии.

Для профилактики заболевания всем людям следует соблюдать стандартные рекомендации:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком, избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения;

Как сообщали Українські новини, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Предполагаемым эпицентром заражения стал рынок морепродуктов и мяса. Вскоре выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

Чтобы ограничить распространение болезни, власти Китая ввели в нескольких городах ограничение на передвижение. Эпицентр болезни — город Ухань с населением свыше 11 млн чел — изолировали полностью.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, на 03 февраля, заражены 90 937 человек. В Китае за это же время зафиксировали 80 151 больных и 2 944 смертей. Выздоровели 27 271 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая и есть в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии и Финляндии.

По состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса.

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

Также в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за стремительного роста эпидемии коронавируса.