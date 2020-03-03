подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
ONLINE
3.03.20 11:30 Пресс-конференция: "Презентация проекта Народной Конституции Украины под ред. В.П. Нечипорука"

03 марта 2020, вторник, 11:31 1663 Дополнено
Общество 2020-03-03T12:06:18+02:00
Українські Новини
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса

В Украине зафиксировали первый случай коронавируса

Кира Молчанова
Украина, Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине

Один из четырех анализов, которые проводило министерство здравоохранения, оказался положительным. То есть в Украине подтвердили первый случай заболевания человека китайским коронавирусом 2019-nCoV. 

Об этом сообщает замминистр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, заболевший — житель Черновцов, который недавно приехал из Италии. 

"Вчера я говорил, что у нас было 4 случая с подозрением, сегодня это подозрение подтверждено у одного человека", — сказал Ляшко.

По его словам, все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения.

При этом Минздрав начал работать с лицами, с которыми контактировал этот человек, но таких лиц немного.

"Был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная, после этого он через государственный пограничный пункт вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был дополнительно проведен температурный скрининг, заполнен опросник и также выдана памятка на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19. Семья, которая путешествовала - муж и жена, самоизолировались и через 2 дня после самоизоляции у человека появились симптомы, которые говорили о том, что может появиться коронавирусная инфекция", - уточнил Ляшко.

По его словам, заболевший обратился за консультацией к семейному врачу, 29 февраля у него появились симптомы заболевания, он был доставлен в госпитальную базу в Черновицкой области, где были взяты материалы для исследований, которые подтвердили коронавирусную инфекцию.

Жена этого человека сейчас находится в квартире в самоизоляции без симптомов заболевания.
Ляшко уточнил, что данная семья приехала из Италии.

Для профилактики заболевания всем людям следует соблюдать стандартные рекомендации:

  • часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком, избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
  • если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующую историю путешествий;
  • не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения;

Как сообщали Українські новини, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Предполагаемым эпицентром заражения стал рынок морепродуктов и мяса. Вскоре выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

Чтобы ограничить распространение болезни, власти Китая ввели в нескольких городах ограничение на передвижение. Эпицентр болезни — город Ухань с населением свыше 11 млн чел — изолировали полностью.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, на 03 февраля, заражены  90 937 человек. В Китае за это же время зафиксировали 80 151 больных и 2 944 смертей. Выздоровели 27 271 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая и есть в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии и Финляндии.

По состоянию на 3 марта за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек.

Тем временем, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. 

В США разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса.

Также в Штатах объявили чрезвычайное положение из-за стремительного роста эпидемии коронавируса.

 

Больше новостей о: Украина Коронавирус Коронавирус в Китае коронавирус в Украине

В Украине людей с коронавирусом будут лечить за сч...
В Украину запретили ввозить животных из Китая...
Количество зараженных коронавирусом приближается к...
Из-за коронавируса Украинскую неделю в Европарламе...
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса
В центр Киева стянули силовиков: сегодня КС решит судьбу закона о люстрации
Новости
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
Встречался с Зеленским: Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа 11:34
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:31 Дополнено
Программу Зеленского по строительству дорог угрожают сорвать "тендерные тролли", - СМИ 11:11
Зеленский хочет посетить совещание "Слуги народа" касательно возможных кадровых изменений в Кабмине 11:10
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Количество зараженных коронавирусом приближается к 91 тысяче. Данные на 3 марта 09:08 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома 18:45
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом приближается к 91 тысяче. Данные на 3 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok