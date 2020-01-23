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23 января 2020, четверг, 13:25 49
Азия 2020-01-23T13:51:13+02:00
Українські Новини
Китай закрыл два многомиллионных города из-за вспышки коронавируса

Китай закрыл два многомиллионных города из-за вспышки коронавируса

Кира Молчанова
Китай, Ухань, Хуанган, nCoV, вирус в Китае, Коронавирус в Китае

Города Ухань и Хуанган оказались изолированными из-за вспышки нового штамма коронависруса 2019-nCoV, который уже унес 17 жизней. Об этом сообщает ВВС.

Город Ухань с населением более 11 млн человек, в котором впервые обнаружили смертельный коронавирус, закрыли утром 23 января. Власти приостановили работу аэропортов, отправление поездов, автобусов и паромов. Жителей попросили без острой необходимости не покидать город.

Днем стало известно о закрытии находящегося по соседству с Уханью города Хуанган с населением более 6 млн человек. Там закрыли железнодорожный вокзал и прекратили автобусные международные перевозки. Также была остановлена работа общественного транспорта. Жителей Хуангана также попросили не выезжать за пределы города.

Коронависрус - это особый род вирусов, которые размножаются в цитоплазме клеток. Считалось, что коронавирусы поражают преимущественно животных. Очагом заболевания стал китайский город Ухань, который является крупным транспортным узлом. Первые случаи заражения были связаны с рыбным рынком в этом городе. Из Китая болезнь распространилась на Таиланд, Японию, Южную Корею и США.

Как сообщали Українські новини, генеральне консульство Украины в городе Гуанчжоу рассказало, как украницам снизить риски заболеть nCoV.

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