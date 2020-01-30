ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуссловама, в ВОЗ нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

"Главная причина (объявление чрезвычайного положения — ред.) — не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность — что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", — сказал глава организации.

Гебреесус рассказал, что все 170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, только в четырех других странах (Япония, Германия, США и Вьетнам) зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку — в основном это связанное с путешествующими из Уханя.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодня в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 7736 - в Китае.

В то же время Гебреесус отметил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.