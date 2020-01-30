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30 января 2020, четверг, 23:20 107
Мир 2020-01-30T23:20:01+02:00
Українські Новини
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса

ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса

Таня Войтюк
Коронавирус в Китае, ВОЗ, Китай, Коронавирус, Вирус, Ухань
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Twitter/@WHO
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Twitter/@WHO

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая, который уже унес жизни 170 человек.

Об этом сообщает NPR.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуссловама, в ВОЗ нет сомнений в способности Китая сдержать распространение вируса.

"Главная причина (объявление чрезвычайного положения — ред.) — не потому, что происходит в Китае, а потому, что происходит в других странах. Наша главная обеспокоенность — что вирус может проникнуть в страны со слабой системой здравоохранения", — сказал глава организации.

Гебреесус рассказал, что все 170 смертельных случаев зафиксировано в Китае, только в четырех других странах (Япония, Германия, США и Вьетнам) зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку — в основном это связанное с путешествующими из Уханя.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодня в мире подтверждено 7834 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 7736 - в Китае.

В то же время Гебреесус отметил, что пока нет оснований ограничивать трансграничные перевозки или путешествия.

Ранее Українські Новини писали о том, как распознать китайский коронавирус и какие у него симптомы.

Также председатель КГГА Николай Поворозник рассказал, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового штамма вируса.

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