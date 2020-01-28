В США разработали сервис, который отлеживает распространение коронавируса

В американском Центре системологии и системы имени Джона Хопкинса разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса 2019-nCoV, из-за которого посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть страну.

Об этом сообщает пресс-служба университета Джона Хопкинса и публикует ссылку на обновляемую карту.

"Мы создали этот сервис, поскольку, по нашему мнению, общественности важно иметь понимание актуальной ситуации со Вспышки вируса за счет прозрачных источников данных", - пояснила профессор Гражданского проектирования Лорен Гарднер.

Карта распространения коронавируса. Скриншот: systems.jhu.edu

Она отметила, что эти данные особо ценные, потому что их продолжают собирать.

Сервис показывает карту с обновляемыми данными, где красным отмечены очаги, где зафиксирован вирус. Также на ресурсе есть количество подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV и их распределение по разным странам. На отдельном графике показано, как растет число заболевших.

Очаги заболевания коронавирусом. Скриншот: systems.jhu.edu

Как сообщали Українські Новини, крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положение из-за смертоносного коронавируса.

Ранее у львовского студента, вернувшегося из Китая, было подозрение на коронавирус, но его не подтвердили.