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28 января 2020, вторник, 14:50 118 Карта
Мир 2020-01-28T14:50:41+02:00
Українські Новини
В США разработали сервис, который отлеживает распространение коронавируса

В США разработали сервис, который отлеживает распространение коронавируса

Кира Молчанова
Соединенные Штаты Америки, Китай, Онлайн-сервис, Карта, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Фото: Коронавирус продолжает распространяться. Фото: Рixabay
Фото: Коронавирус продолжает распространяться. Фото: Рixabay

В американском Центре системологии и системы имени Джона Хопкинса разработали онлайн-сервис, позволяющий в режиме реального времени следить за распространением китайского коронавируса 2019-nCoV, из-за которого посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть страну.

Об этом сообщает пресс-служба университета Джона Хопкинса и публикует ссылку на обновляемую карту.

"Мы создали этот сервис, поскольку, по нашему мнению, общественности важно иметь понимание актуальной ситуации со Вспышки вируса за  счет прозрачных источников данных", - пояснила профессор Гражданского проектирования Лорен Гарднер.

Карта распространения коронавируса. Скриншот: systems.jhu.eduКарта распространения коронавируса. Скриншот: systems.jhu.edu

 Она отметила, что эти данные особо ценные, потому что их продолжают собирать.

Сервис показывает карту с обновляемыми данными, где красным отмечены очаги, где зафиксирован вирус. Также на ресурсе есть количество подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV и их распределение по разным странам. На отдельном графике показано, как растет число заболевших.

Очаги заболевания коронавирусом. Скриншот: systems.jhu.eduОчаги заболевания коронавирусом. Скриншот: systems.jhu.edu

Как сообщали Українські Новини, крупный китайский город Тяньцзинь на севере страны ввел военное положение из-за смертоносного коронавируса.

Ранее у львовского студента, вернувшегося из Китая, было подозрение на коронавирус, но его не подтвердили.

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