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22 січня 2020, середа, 10:39 7 Документ
Президент 2020-01-22T11:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019

Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019

Виолетта Чайковская
зарплата президента, Офіс президента, Андрій Богдан, Богдан, Володимир Зеленський, Зеленський, зарплати чиновників
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента
Зеленський та Гончарук. Скріншот: Офіс президента

У той час як Президент наказав вирішити питання космічних зарплат в уряді і держкомпаніях, заробітна плата самого Володимира Зеленського за 2019 рік склала 208,7 тис. гривень, а керівника Офісу Президента Андрія Богдана - 218,7 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді державного управління справами на запит Українських Новин.

"За період з 20 травня (дня інавгурації) по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахованої заробітної плати Президента України Зеленського В. О. становить 208 727 гривень", - сказано в ній.

 

З цієї суми було виплачено 40 702 гривні податків і зборів.

Відповідно за час роботи Президентом у 2019 році Зеленський отримав 168 025 гривень зарплати.

З червня йому щомісяця нараховували фіксовану суму - 28 тис. гривень, яка складалася виключно з посадового окладу та не включала надбавок, премій або інших складових.

Після виплати податків та зборів глава держави отримував щомісяця 22 540 гривень зарплати.

У відповіді також сказано, що Зеленському не нараховувалася так звана "тринадцята зарплата" за підсумками року.

"Виплата річної премії (винагороди за результатами роботи) Президентові України в 2019 році не передбачена", - сказано в ній.

Зарплата Богдана за підсумками року вища президентської несуттєво, проте в перерахунку на місяці керівник Офісу Президента отримує більше глави держави.

 

"Загальна сума нарахованої заробітної плати Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й. у 2019 році становить 218 747 гривень, з яких сплачено податки та збори в сумі 42 656 гривень", - йдеться у відповіді.

Він був призначений главою Адміністрації Президента на наступний день після інавгурації Зеленського - 21 травня, а 25 червня був переведений в Офіс Президента.

Водночас Богдан почав отримувати зарплату тільки в серпні, а три місяці глава Офісу Президента працював безкоштовно.

За серпень йому було нараховано 39 874 гривні зарплати, вересень - 43 184 гривні, жовтень - 39 258 гривень, листопад- 46 022 гривні, грудень - 50 409 гривень.

При цьому в листопаді Богдан не отримав зарплату в Офісі Президента.

Його зарплата була депонована - нарахована, але не виплачена.

Чи забрав він її в грудні у відповіді не уточнюється.

"Тринадцята зарплата" за підсумками року Богдану, як і Зеленському, не нараховувалася.

 

За час роботи Президентом Зеленський змінив кілька заступників Богдана.

В середньому заступник керівника Офісу Президента отримував 31 тис. гривень зарплати в місяць у 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата в Україні впала у листопаді.

При цьому перед Новим роком зарплати в Кабміні досягли півмільйона гривень, а зарплата директора "Укрпошти" складе майже 2 млн гривень в місяць у 2020.

У відповідь Зеленський закликав чиновників з високими зарплатами залишатися людьми. Також Зеленський пообіцяв звільнити міністрів, які не погоджуються працювати за невисоку зарплату.

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Зеленський заробляв менше підлеглих і не отримав тринадцяту зарплату в 2019
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