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  • В Україні знизилася середня зарплата: найнижчу отримують працівники сфери харчування
27 грудня 2019, пʼятниця, 17:57 9
Економіка 2019-12-27T20:24:35+02:00
Українські Новини
В Україні знизилася середня зарплата: найнижчу отримують працівники сфери харчування

В Україні знизилася середня зарплата: найнижчу отримують працівники сфери харчування

Ольга Фандорина
середня зарплата, Укрстат

У листопаді середня зарплата штатного працівника зменшилася на 0,4% і склала 10 679 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

У порівнянні з жовтнем реальна зарплата зменшилася на 0,5%, а по відношенню до листопада минулого року зросла на 10,8%.

У листопаді найнижча зарплата була у працівників сфери розміщення та організації харчування - 6790 грн в місяць, а найвища у сфері фінансів і страхування – 19 221 грн.

В регіональному розрізі найбільші зарплати як і раніше отримують жителі Києва - в середньому 15 974 грн в місяць.

Найменша середня зарплата в Чернігівській області - 8336 грн в місяць.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та частини Донбасу.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх.

У вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.

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