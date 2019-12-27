В Україні знизилася середня зарплата: найнижчу отримують працівники сфери харчування

У листопаді середня зарплата штатного працівника зменшилася на 0,4% і склала 10 679 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. У порівнянні з жовтнем реальна зарплата зменшилася на 0,5%, а по відношенню до листопада минулого року зросла на 10,8%. У листопаді найнижча зарплата була у працівників сфери розміщення та організації харчування - 6790 грн в місяць, а найвища у сфері фінансів і страхування – 19 221 грн. В регіональному розрізі найбільші зарплати як і раніше отримують жителі Києва - в середньому 15 974 грн в місяць. Найменша середня зарплата в Чернігівській області - 8336 грн в місяць. Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої Росією Криму та частини Донбасу. Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх. У вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.