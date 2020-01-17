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17 січня 2020, пʼятниця, 23:52 4
Президент 2020-01-17T23:57:05+02:00
Українські Новини
Доведеться прощатися: Зеленський про міністрів, які не погодяться на запропоновану зарплату

Доведеться прощатися: Зеленський про міністрів, які не погодяться на запропоновану зарплату

Анна Рудык
Кабмін, зарплати Кабміну, Олексій Гончарук, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з главою уряду Олексієм Гончаруком заявив, що з тими з міністрів, які не зможуть працювати на запропоновану державою зарплату, "доведеться прощатися". Відеозапис зустрічі опублікував Офіс Президента.

Так, Зеленський підкреслив, що зарплати міністрів повинні бути "нормальними" для сьогоднішньої ситуації в Україні, щоб на них можна було жити, але з урахуванням стану справ в країні.

"Ось коли ви і ваш уряд піднімете економіку, тоді можна піднімати заробітні плати. Якщо хтось із міністрів не може працювати на ту чи іншу зарплату, яку ви їм запропонуєте, але навіть якщо це буде складно, доведеться з ними прощатися", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук обіцяє до 4 лютого представити у Верховній Раді проміжний звіт про роботу уряду.

Раніше Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях.

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