Зеленський працює за менш ніж $1 тис., Богдан – третій місяць безкоштовно

Заробітна плата Президента Володимира Зеленського за липень склала менше тисячі доларів, а керівництво Офісу Президента працює безкоштовно вже третій місяць.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами (ДУС) на запит Українських Новин.

"Заробітну плату Президентові України Зеленському В. О. в липні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу – 28 000 гривень", - сказано в ньому.

Інших складових зарплати (надбавок, премій тощо) Президенту не встановлено.

Водночас з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів.

Таким чином за липень Зеленський отримав 22 540 гривень.

"Заробітна плата Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й., першому заступникові Керівника Офісу Президента України Трофімову С. В. та заступникам Керівника Офісу Президента України Костюку Ю. Ю., Рябошапці Р. Г., Тимошенку К. В., Пристайку В. В. і Гончаруку О. В. у липні 2019 року не нараховувалася", - йдеться у відповіді ГУД.

Раніше Держуправління справами повідомило агентству, що керівництво Офісу Президента також не отримувало зарплату в травні і червні.

Богдан, Трофімов, Костюк, Рябошапка і Тимошенко були призначені в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайко - 22 травня, а Гончарук - 28 травня.

З 25 червня всі вони були переведені до Офісу Президента.

Агентство запитувало про їх зарплати на обох посадах з моменту призначення.

Згідно з відповіддю ДУС, зарплата їм не нараховувалася взагалі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заробляє близько тисячі гривень в день на президентському посту. У той час як за 2017 рік Зеленський задекларував квартиру в Британії і рахунки за кордоном, а за 2018 Зеленський задекларував віллу в Італії.

У ході передвиборної кампанії "Команда Зе!" оголосила флешмоб "Я - клоун": Зеленський закликав назвати свою зарплату, стипендію, пенсію та інше, "що робить тебе клоуном".

Петро Порошенко віддавав зарплату Президента своєму ж благодійному фонду. При цьому при Порошенку витрати на обслуговування Президента зросли майже в 4 рази. Водночас держбюджет на 2019 рік вперше за 5 років передбачає скорочення витрат на забезпечення діяльності Президента та його Адміністрації.