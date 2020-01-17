Зеленський пригрозив Гончаруку "перезавантажити "Нафтогаз", якщо вони нарахують собі премію в $29 млн

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, який 1 7 січня заявив, що подав заяву про відставку главі держави,

Про це Зеленський заявив на зустрічі в Офісі Президента, відеозапис якої була опублікована Офісом Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Президент зазначив, що нова концепція повинна враховувати нинішню ситуацію в країні.

"З розумінням, де ми живемо з вами і з розумінням міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, незважаючи на їх досвід, незважаючи на їх практику і навіть незважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що підняти зарплати можна буде, коли уряд Гончарука підніме економіку.

Президент також висловив друге питання, з яким має розібратися уряд.

Це питання відсотка, який отримує "Нефтгаз" від 2,9 млрд доларів, отриманих Україною від російської компанії "Газпром" на підставі рішення Стокгольмського арбітражу.

"Вони повинні бути не тільки прагматичними менеджерами, але і залишатися людьми", - сказав Зеленський.

Він доручив прем'єру знайти вихід із ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня в Інтернеті був поширений аудіозапис наради, в якому Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Також СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.