Директор "Укрпошти" отримує зарплату в два рази більше, ніж президент США

Щомісячна зарплата генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме 1,9 млн гривень. Про це свідчать дані, опубліковані першим секретарем Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Ліною Кущ в соцмережі Facebook.

Таким чином, зарплата Смілянського в два рази більше, ніж отримує президент США, згідно даними вільної енциклопедії Вікіпедія.

"Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у цьому році суттєво покращить свій добробут. Глава пошти отримуватиме зарплату в розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок в місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні 00 копійок - щомісячна премія, 456 502 гривні 00 копійок - інші виплати, передбачені законодавством", - йдеться в повідомленні Кущ.

Кущ також навела дані про зростання зарплати Смілянського:

2018 - 571 966 гривень 70 копійок на місяць,

2019 - 1 427 666 гривень 70 копійок на місяць,

2020 - 1 886 808 гривень 30 копійок на місяць.

Інфографіка: Ліна Кущ/Фейсбук

Зарплата глави "Укрпошти" в 1,9 млн гривень за місяць і 22,8 млн гривень (951,2 тис. доларів за курсом валют від НБУ на 13 січня) в рік в два рази перевищує оклад президента США, який складає 400 тис. доларів.

У період президентства Барака Обами (з 2009 по 2017 рік) зарплата президента США становила 400 тисяч доларів США в рік, також у період президентства Дональда Трампа запрлата глави держави зберігається на тому ж рівні ($400.000).

Проте чинний президент США Трамп заявив, що всю суму цієї зарплати віддає на благодійність, залишаючи собі лише один долар.

Як повідомляли Українські Новини, Ігор Смілянський потрапив в антирейтинг "ворогів реформування преси" через масштабне скорочення поштових відділень.

Раніше директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом