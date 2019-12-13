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13 грудня 2019, пʼятниця, 14:15 11 Документ
Політика 2019-12-13T15:00:02+02:00
Українські Новини
Богдан залишився без зарплати в листопаді

Богдан залишився без зарплати в листопаді

Виолетта Чайковская
Офіс президента, Офіс Президента України, ОПУ, зарплати чиновників, Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Зеленський, Богдан
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Керівнику Офісу Президента Андрію Богдану, який працював безкоштовно у Володимира Зеленського перші три місяці, за листопад було нараховано 46 тис. гривень заробітної плати, однак вона не була йому виплачена.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Керівникові Офісу Президента України Богдану А. Й. у листопаді 2019 року нараховано заробітну плату в сумі 46 022 гривні... Після утримання обов'язкових податків та зборів у сумі 8 974 гривні заробітну плату депоновано", - сказано в ній.

Депонована зарплата - це грошові кошти, отримані підприємствами для оплати праці співробітника, але не виплачені у встановлений термін (протягом 3 робочих днів).

Причини невиплати Богдану зарплати у відповіді не вказані.

Водночас Президент Володимир Зеленський та заступники Богдана отримали зарплату за листопад.

Главі держави зарплата була нарахована виключно у розмірі посадового окладу - 28 тис. гривень.

"Інших складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) Президентові України не встановлено", - йдеться у відповіді.

При цьому з нарахованої суми було виплачено 5 460 гривень податків і зборів.

Таким чином виплачена Зеленському зарплата за листопад склала 22 540 гривень.

В одного із заступників керівника Офісу, Ігоря Жовкви, зароблена у листопаді сума трохи вища, ніж у Богдана - 46 451 гривня, а в інших - нижча.

Менше всіх заробив перший заступник керівника Офісу Сергій Трофімов - 19 592 гривні, і після виплати податків і зборів отримав 15 772 гривні.

Іншим заступникам Богдана було нараховано від 35,2 до 38 тис. гривень зарплати за листопад.

Зокрема, зарплата Юрія Костюка склала 35 150 гривень, Юлії Ковалів - 35 924 гривні, Кирила Тимошенка - 36 128 гривень, Андрія Смирнова - 37 274 гривні, Анни Коваленко - 38 024 гривні.

Податки і збори з цих сум склали від 6,9 тис. до 7,4 тис. гривень.

У свою чергу керівництво Державного управління справами заробило в листопаді більше за Зеленського та його Офісу.

ДУС підпорядковується Зеленському та забезпечує діяльність Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Керівнику Держуправління справами Сергію Борзову було нараховано 87 800 гривень, а його заступнику Сергію Прилипку - 86 550 гривень зарплати за листопад.

З нарахованих їм сум виплачено 17,1 тис. і 16,9 тис. гривень податків і зборів відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан збирає у Зеленського Раду і Кабмін щопонеділка обговорити головні політичні події.

Раніше Зеленський розповів, що Богдан шепоче йому на вухо.

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