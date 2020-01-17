Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях

Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Ка

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який 1 7 січня заявив, що подав заяву про відставку главі держави. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео якої опублікував Офіс президента.

Так, Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях.

"Прошу вас, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, заступників міністрів і будь-яких інших державних компаній, їх керівників та заступників. З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, незважаючи на їх досвід, практику, і навіть незважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський.

Президент додав, що зараз не час розхитувати державу економічно і політично.

Він також натякнув про своє позитивне ставлення до прем'єра та уряду.

"Ви знаєте, яке у мене до вас ставлення і до вашого молодого уряду", - сказав Зеленський.

Але він додав, що уряд має зробити цілу низку необхідних кроків - в тому числі вирішити питання з рівнем зарплат міністрів, прийняти ряд кадрових рішень, реорганізувати деякі міністерства і налагодити роботу з парламентом.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ.

Раніше, 15 січня, в Інтернеті було поширено аудіозапис наради Гончарука нібито з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.