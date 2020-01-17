Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче дати ще один шанс уряду Олексія Гончарука, який 17 січня заявив, що подав заяву про відставку главі держави. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром у п'ятницю, відео якої опублікував Офіс президента. Так, Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях. "Прошу вас, щоб ви запропонували Офісу президента і мені особисто нову концепцію заробітних плат всіх міністерств, всіх відомств, заступників міністрів і будь-яких інших державних компаній, їх керівників та заступників. З розумінням, де ми живемо з вами, і з розумінням тих чи інших міністрів, де ми живемо, в якій складній ситуації, незважаючи на їх досвід, практику, і навіть незважаючи на їх, вибачте за таке словосполучення, ринкову ціну", - сказав Зеленський. Президент додав, що зараз не час розхитувати державу економічно і політично. Він також натякнув про своє позитивне ставлення до прем'єра та уряду. "Ви знаєте, яке у мене до вас ставлення і до вашого молодого уряду", - сказав Зеленський. Але він додав, що уряд має зробити цілу низку необхідних кроків - в тому числі вирішити питання з рівнем зарплат міністрів, прийняти ряд кадрових рішень, реорганізувати деякі міністерства і налагодити роботу з парламентом. Як повідомляли Українські Новини, СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ. Раніше, 15 січня, в Інтернеті було поширено аудіозапис наради Гончарука нібито з заступником голови НБУ Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою, які обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.