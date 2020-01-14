Зарплата міністра економіки за грудень склала 222 тис. гривень: премія самому собі - 71 тисяча

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова за грудень склала 222,6 тис. гривень, його заступників - від - від 199,1 тис. до 315 тис. гривень, виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства – 172,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.



Сума коштів, нарахована Мілованову в грудні, склала 222 592 гривень, з яких посадовий оклад склав 12 952 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 591 гривню, надбавка за інтенсивність праці – 12 953 гривні, премія за листопад 2019 року – 78 161 гривню, премія за грудень 2019 року – 71 094 гривні, відпускні, відрядні – 44 222 гривні, індексація – 619 гривень.



Сума утриманих коштів склала 43 405 гривень.



Фактична сума, отримана Миловановым, склала 179 187 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 288 772 гривні (зокрема, премія за листопад в сумі 124 500 гривень, премія за грудень – 106 857 гривень), заступників Тараса Висоцького – 267 108 гривень (премія за листопад – 96 333 гривні, премія за грудень – 103 200 гривень), Світлани Панаиотиди – 278 180 гривень (премія за листопад – 119 000 гривень, премія за грудень – 80 000 гривень), Дмитра Романовича – 282 581 гривню ( премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 116 000 гривень), заступника - торгового представника Тараса Качки – 199 151 гривню (премія за листопад – 52 800 гривень, премія за грудень – 27 533 гривні), Сергія Ніколайчука – 315 018 гривень (премія за листопад – 129 000 гривень, премія за грудень – 85 000 гривень), Юлії Свириденко – 280 942 гривні (премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 108 933 гривні), виконуючого обов'язки держсекретаря Олександра Черниха – 172 468 гривень (надбавка за виконання особливо важкої роботи – 102 500 гривень).



Як повідомляли Українські Новини, Милованов задекларував 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік.



Раніше Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.