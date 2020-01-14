підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Зарплата міністра економіки за грудень склала 222 тис. гривень: премія самому собі - 71 тисяча
14 січня 2020, вівторок, 18:35 18 Документ
Економіка 2020-01-14T20:07:16+02:00
Українські Новини
Зарплата міністра економіки за грудень склала 222 тис. гривень: премія самому собі - 71 тисяча

Зарплата міністра економіки за грудень склала 222 тис. гривень: премія самому собі - 71 тисяча

Валерия Драгомирова
Міністерство економіки, зарплати чиновників, Тимофій Милованов
Тимофій Милованов Фото: womo.ua
Тимофій Милованов Фото: womo.ua

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова за грудень склала 222,6 тис. гривень, його заступників - від - від 199,1 тис. до 315 тис. гривень, виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства – 172,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Мілованову в грудні, склала 222 592 гривень, з яких посадовий оклад склав 12 952 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 591 гривню, надбавка за інтенсивність праці – 12 953 гривні, премія за листопад 2019 року – 78 161 гривню, премія за грудень 2019 року – 71 094 гривні, відпускні, відрядні – 44 222 гривні, індексація – 619 гривень.

Сума утриманих коштів склала 43 405 гривень.

Фактична сума, отримана Миловановым, склала 179 187 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 288 772 гривні (зокрема, премія за листопад в сумі 124 500 гривень, премія за грудень – 106 857 гривень), заступників Тараса Висоцького – 267 108 гривень (премія за листопад – 96 333 гривні, премія за грудень – 103 200 гривень), Світлани Панаиотиди – 278 180 гривень (премія за листопад – 119 000 гривень, премія за грудень – 80 000 гривень), Дмитра Романовича – 282 581 гривню ( премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 116 000 гривень), заступника - торгового представника Тараса Качки – 199 151 гривню (премія за листопад – 52 800 гривень, премія за грудень – 27 533 гривні), Сергія Ніколайчука – 315 018 гривень (премія за листопад – 129 000 гривень, премія за грудень – 85 000 гривень), Юлії Свириденко – 280 942 гривні (премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 108 933 гривні), виконуючого обов'язки держсекретаря Олександра Черниха – 172 468 гривень (надбавка за виконання особливо важкої роботи – 102 500 гривень).

Як повідомляли Українські Новини, Милованов задекларував 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік.

Раніше Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.

Більше новин про: Міністерство економіки зарплати чиновників Тимофій Милованов

Новини
Рада має намір повторно розглянути питання легалізації грального бізнесу, - Арахамія 20:45
Наглядова рада "Укрзалізниці" має негайно відправити Кравцова у відставку, - нардеп Скічко 20:38
Рада має намір розширити дію держканалу іномовлення на тимчасово окуповані території 20:15
МАУ може закрити рейси до Дубаю через необхідність обльоту Перської затоки 19:44
Бойовики порушили режим тиші: поранені двоє військових 19:16
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн гривень 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
більше новин
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok