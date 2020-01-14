Зарплата міністра економіки за грудень склала 222 тис. гривень: премія самому собі - 71 тисяча

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова за грудень склала 222,6 тис. гривень, його заступників - від - від 199,1 тис. до 315 тис. гривень, виконуючого обов'язки державного секретаря міністерства – 172,5 тис. гривень.Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Українських Новин.Сума коштів, нарахована Мілованову в грудні, склала 222 592 гривень, з яких посадовий оклад склав 12 952 гривні, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 591 гривню, надбавка за інтенсивність праці – 12 953 гривні, премія за листопад 2019 року – 78 161 гривню, премія за грудень 2019 року – 71 094 гривні, відпускні, відрядні – 44 222 гривні, індексація – 619 гривень.Сума утриманих коштів склала 43 405 гривень.Фактична сума, отримана Миловановым, склала 179 187 гривень. Зарплата першого заступника міністра Павла Кухти склала 288 772 гривні (зокрема, премія за листопад в сумі 124 500 гривень, премія за грудень – 106 857 гривень), заступників Тараса Висоцького – 267 108 гривень (премія за листопад – 96 333 гривні, премія за грудень – 103 200 гривень), Світлани Панаиотиди – 278 180 гривень (премія за листопад – 119 000 гривень, премія за грудень – 80 000 гривень), Дмитра Романовича – 282 581 гривню ( премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 116 000 гривень), заступника - торгового представника Тараса Качки – 199 151 гривню (премія за листопад – 52 800 гривень, премія за грудень – 27 533 гривні), Сергія Ніколайчука – 315 018 гривень (премія за листопад – 129 000 гривень, премія за грудень – 85 000 гривень), Юлії Свириденко – 280 942 гривні (премія за листопад – 116 000 гривень, премія за грудень – 108 933 гривні), виконуючого обов'язки держсекретаря Олександра Черниха – 172 468 гривень (надбавка за виконання особливо важкої роботи – 102 500 гривень).Як повідомляли Українські Новини, Милованов задекларував 10,721 млн гривень доходів за 2018 рік.Раніше Милованов заявив, що отримав 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.