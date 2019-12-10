Зеленський і Путін не досягли домовленостей з газових питань, - Коболєв

В той час, як ЗМІ повідомили про досягнуті домовленості щодо транзиту газу, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на канаті ICTV, передають Українські Новини. "Наскільки мені відомо, ця тема піднімалася. Поки ніяких домовленостей не досягнуто", - заявив він. Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним. В той час, як Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників, Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними. Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський щастить Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями". Тим часом, переговори Путіна і Зеленського завершилися. Напередодні зустрічі Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу, а Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".