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10 грудня 2019, вівторок, 00:00 9
Політика 2019-12-10T00:11:38+02:00
Українські Новини
Зеленський і Путін не досягли домовленостей з газових питань, - Коболєв

Зеленський і Путін не досягли домовленостей з газових питань, - Коболєв

Надежда Комендантова
Транзит газу через Україну, транзит газу, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Андрій Коболєв
Газ. Фото: Нафторинок
Газ. Фото: Нафторинок

В той час, як ЗМІ повідомили про досягнуті домовленості щодо транзиту газу, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на канаті ICTV, передають Українські Новини.

"Наскільки мені відомо, ця тема піднімалася. Поки ніяких домовленостей не досягнуто", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним. В той час, як Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників, Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський щастить Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Тим часом, переговори Путіна і Зеленського завершилися.

Напередодні зустрічі Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу, а Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".

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