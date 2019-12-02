Зеленский допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу

Президент Владимир Зеленский допускает, что тема транзита российского газа через Украину может быть обсуждена в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), однако без какой-либо связи с вопросами Донбасса.

Об этом он сообщил в совместном интервью немецкому изданию Der Spiegel, французскому Le Monde, американскому Time и польскому Gazeta Wyborcza, передают Українськi Новини.

"Для меня важно, что проблема газа является вопросом сама по себе. Какими бы ни были пожелания обеих сторон, они не должны быть связаны никоим образом с Донбассом. Тем не менее я не исключаю, что транзит газа также будет рассматриваться в "нормандском формате", - сказал он.

Зеленский добавил, что украинскую позицию на переговорах значительно ослабил проект "Северный поток-2".

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. В то же время, если нам удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет против, то этот аргумент, так сказать, встанет на ноги, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

28 ноября Зеленский обсудил с Меркель "нормандскую встречу".

Тем временем Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже перед встречей "нормандской четверки".