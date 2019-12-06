Зеленский везет Путину альтернативный "минским договоренностям" план передачи Украине контроля над границей

Президент Владимир Зеленский, который встретится с Владимиром Путиным тет-а-тет в рамках саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря в Париже, заявляет, что имеет отличный план передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе от того, который предусмотрен в "минских договоренностях", однако отказывается раскрывать его суть до проведения встречи.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

Заявление о границе Зеленский сделал в контексте местных выборов.

Президента спросили, действительно ли он желает провести выборы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей одновременно с местными выборами на подконтрольной Украине территории осенью 2020 года.

"Это правда. Потому что само ощущение того, что мы одна страна и там наши люди должно начинаться даже с этого момента. Казалась бы, это мелочь. А я считаю, что это не мелочь. Выборы местные проводятся по законам Украины одновременно на всей территории Украины. Да, это наша идея. Кстати, жаль, что я хотел с ней ехать, но все уже знают", - сказал он.

После этого внимание Зеленского обратили на тот факт, что его идея проведения выборов после получения контроля над границей противоречит "минским договоренностям", которые предусматривают передачу Украине контроля над границей после выборов.

"Я точно буду говорить о границе. Скажу вам честно, откровенно: у нас другой план относительно границы украинской с Россией, каким образом ее передавать, когда и как Украина ее контролирует", - сказал он.

При этом Зеленский не ответил на вопрос, означает ли это, что он планирует добиваться изменения "минских договоренностей" в этой части.

"Честно говоря, не готов сейчас отвечать вам на этот вопрос. Потому что это может повлиять просто на возможность. Кто-то просто может сорвать встречу в "нормандском формате". Я не готов просто сейчас рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", - сказал он.

В то же время ранее в этом же эфире, критикуя положения "минских договоренностей" в части вопроса передачи контроля над границей, Зеленский сказал, что его позиция состоит в том, что "в момент выборов во временно оккупированном Донецке и Луганске Украина должна полностью контролировать свою границу".

При этом он подчеркнул, что договориться об этом будет очень сложно.

"Мне нравится, что бывший Президент не согласен с тем, что именно он подписал. Детали о том, что выборы не могут проходить, когда там вооруженные люди - мы все это понимаем. Детали с границей, которые подписал "выдающийся человек" - очень сложные. Моя позиция очень простая. Но как об этом договориться - это сложная ситуация, будет очень сложно. Говорят, что деньги любят тишину. Я за эти шесть месяцев понял, что политика любит молчание. Если я сейчас всем вам расскажу детали, с которыми я еду на эти переговоры, то я буду без оружия за столом, за которым некоторые люди будут вооружены. Поэтому некоторые детали я не хочу рассказывать", - сказал он.

Говоря о возможной амнистии Зеленский отметил, что этот вопрос будет обсуждаться, если после "нормандской встречи" появится возможность того, что будут выведены все войска и незаконные вооруженные формирования, ситуация станет безопасной и на Донбассе можно будет проводить выборы.

"Тогда мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал он.

Отвечая на вопрос об изменениях в Конституцию, он отметил, что они возможны в рамках децентрализации, и добавил, что закон об "особом статусе" Донбасса на данный момент является действующим, а что с ним делать дальше станет понятно после "нормандского саммита".

"Если мы увидим, что есть важные шаги на встречу друг другу, то, действительно, мы будем говорить об этом законе", - добавил он.

Также Зеленский раскритиковал высказывания о "стене" на Донбассе, как о "плане Б" в случае неудачных переговоров в Париже.

"С кем-то я разговаривал, уже не помню, о том, какие еще планы, если мы не договоримся. Я не хочу говорить сейчас об этих политиках. Просто будет некрасиво, если я скажу их фамилии. Стена? А что сейчас нет стены? Она есть! Только она живая и гибнут люди. Есть минная стена, а самая страшная – ментальная", - сказал он.

При этом 5 декабря именно помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что если Украина не увидит готовность России к достижению мира, то может реализовывать альтернативный "план Б" - "не в фигуральном плане строить стену".

Говоря о предстоящем "нормандском саммите" Зеленский пояснил, что ожидает увидеть желание всех участников прекратить войну.

"Я хочу увидеть человека и привезти из Нормандии понимание, что все действительно хотят поэтапно закончить эту трагическую войну. Я это точно смогу понять за столом", - сказал он.

При этом Зеленский ответил отрицательно на вопрос о том, не опасается ли он переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, который является "сложным переговорщиком с прошлым в КГБ".

"Я такой человек, что я хочу результат. Единственное из-за чего я переживаю - это просто встретиться и сказать, что мы что-то планируем. Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров. Это единственное чего я боюсь. А чего мне еще бояться? Я Президент свободной страны, я порядочный человек, я не продаю нашу страну никому никогда и ни за что. За моей спиной народ Украины и правда", - ответил он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский не собирается вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО.