Начались переговоры Зеленского с Путиным, - СМИ

В Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "hromadske".

По словам корреспондента, ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

После этого они присоединятся к общему ужину лидеров "нормандской четверки". Их совместный выход к прессе запланирован на 22:00 по Киеву.



Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" завершились более чем через два часа после начала.

Встреча стартовала в 17:20 по местном времени. Это первая встреча двух президентов, ранее они общались только по телефону.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.



А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".





