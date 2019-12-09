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09 декабря 2019, понедельник, 21:01 87 Обновляется
Внешняя политика 2019-12-09T21:10:29+02:00
Українські Новини
Начались переговоры Зеленского с Путиным, - СМИ

Начались переговоры Зеленского с Путиным, - СМИ

Валерия Назаренко
Париж, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский, Макрон и Путин. Фото с сайта Кремля
Зеленский, Макрон и Путин. Фото с сайта Кремля

В Париже завершилась встреча "Нормандской четверки" и начались первые личные переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает корреспондент "hromadske".

По словам корреспондента, ожидается, что разговор Зеленского и Путина продлится около 30 минут.

После этого они присоединятся к общему ужину лидеров "нормандской четверки". Их совместный выход к прессе запланирован на 22:00 по Киеву. 


Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" завершились более чем через два часа после начала.

Встреча стартовала в 17:20 по местном времени. Это первая встреча двух президентов, ранее они общались только по телефону.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".



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