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09 декабря 2019, понедельник, 22:26 1800
Внешняя политика 2019-12-09T22:26:33+02:00
Українські Новини
Переговоры Путина и Зеленского завершились

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Анна Рудык
Владимир Путин, Владимир Зеленский, нормандский формат

Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Двусторонняя встреча между украинским Президентом Зеленским и российским Президентом Путиным в рамках "нормандского формата" в Париже завершилась", - написала она.

Деталей Мендель не сообщила.

В свою очередь Путин после встречи с Зеленским сказал российским журналистам, что встреча прошла "хорошо, по-деловому".

Ранее Офис Президента сообщал, что после встречи Зеленского и Путина "нормандские переговоры" продолжатся в четырехстороннем формате.

Пока никаких деталей о ходе и итогах "нормандского саммита" официально не сообщалось.

После совместного ужина лидеры "нормандского формата" должны дать пресс-конференцию СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента заявляет, что переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) прервались ради двусторонней встречи Президента Владимира Зеленского с Президентом России Владимиром Путиным и возобновятся после нее в четырехстороннем формате.

Также стало известно, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

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