Зеленский и Путин договорились о транзите газа, - СМИ

Во время двухсторонних переговоров в Париже, которые завершились вечером в понедельник, после которых Путин вышел с довольним лицом, Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились о транзите газа. Об этом сообщает российское издание "Коммерсанть". Издание отмечает, что детали договоренностей пока не разглашают. Президенты Украины и России встретились в рамках "нормандского саммита" Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. В то время, как Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников, Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными. Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям". Тем временем, переговоры Путина и Зеленского завершились. Накануне встречи Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу, а Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки".