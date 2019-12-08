подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 декабря 2019, воскресенье, 20:14 16
Внешняя политика 2019-12-08T20:14:46+02:00
Українські Новини
Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки"

Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки"

Ярина Вацяк
война на Донбассе, нормандский формат, нормандская четверка, Папа Римский, Папа Римский Франциск I

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с верующими на площади Святого Петра в Ватикане заверил, что молится за плоды "мира в справедливости" от встречи лидеров стран "нормандского формата" (России, Украины, Франции и Германии), которая должна состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Об этом сообщает Vatican News.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал Папа Римский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Больше новостей о: война на Донбассе нормандский формат нормандская четверка Папа Римский Папа Римский Франциск I

Архив
Новости
Акция протеста на Банковой. Фото: УП
В Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки 20:37
Папа Римский. Скриншот видео Vatican News
Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки" 20:14
Момент с брошенным яйцом. Скриншот: Facebook/Петр Порошенко
Порошенко на его же Майдане забросали яйцами: видео с места событий 20:01
Украина ни на один миллиметр не отступит от "красной линии", - Пристайко 19:40
Встреча лидеров "нормандской четверки": стал известен график саммита 19:08
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Тлеющее здание одесского колледжа экономики. Фото: Думская
В сети показали видео, снятое в колледже в момент пожара 21:16
Пожар в Одессе: спасатели обнаружили еще одно тело, 10 человек пропали без вести 09:15
больше новостей
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
В наблюдательный совет "Укрзализныци" включили бывшего депутата Лещенко 14:49
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok