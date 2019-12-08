Папа Римский помолился за результаты встречи "нормандской четверки"

Папа Римский Франциск во время воскресной встречи с верующими на площади Святого Петра в Ватикане заверил, что молится за плоды "мира в справедливости" от встречи лидеров стран "нормандского формата" (России, Украины, Франции и Германии), которая должна состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Об этом сообщает Vatican News.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "Нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, который уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал Папа Римский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже

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