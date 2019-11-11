Порошенко вже вкотре не прийшов на допит в ГБР

Колишній Президент Петро Порошенко вже вкотре не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба бюро.

Допит був запланований на понеділок.

"Не прийшов", - повідомило відомство.

Раніше Порошенко не прийшов на допит 5 і 7 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд дозволив Держбюро розслідувань вилучити у Пенсійному фонді інформацію про нараховану зарплату Порошенко. Раніше зуд видав ДБР доступ до інформації про доходи Порошенко за 5 років.

Нагадаємо, бывший Президент Петро Порошенко не прийшов на допит в Держбюро розслідувань.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенка призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії і з бюджету. 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.У вересні Порошенко не з'явився на допит в ГБР з-за пленарного засідання. Крім того, Портнов викликав Порошенко у прямий ефір на будь-якому телеканалі.

Також у Запоріжжі з пам'ятника Леніну зробили пам'ятник Петру Порошенку. Тим часом ДБР відкрило справу Порошенка з-за недостовірного декларування.