ГБР изымет в ПФ информацию о зарплате и доходах Порошенко

В то время, как генпрокурора вызывают в Раду объяснить, почему не продвигаются расследования против Порошенко и Стерненко, Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате и полученных доходах бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Решение было принято 30 октября в рамках дела о возможной причастности пограничников и таможенников к незаконному перемещению Порошенко и других лиц через границу Украины (в частности касательно поездки на Мальдивы).

Суд предоставил группе следователей и прокурорам разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделениях, о суммах начисления заработной платы, доходов, а также суммах уплаченных страховых взносов Порошенко за период с 07 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго" и облэнерго.

НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить, готовит ли сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко и в скольких делах он фигурирует.