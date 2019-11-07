ГБР изымет в ПФ информацию о зарплате и доходах Порошенко

В то время, как генпрокурора вызывают в Раду объяснить, почему не продвигаются расследования против Порошенко и Стерненко, Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате и полученных доходах бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Решение было принято 30 октября в рамках дела о возможной причастности пограничников и таможенников к незаконному перемещению Порошенко и других лиц через границу Украины (в частности касательно поездки на Мальдивы). Суд предоставил группе следователей и прокурорам разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделениях, о суммах начисления заработной платы, доходов, а также суммах уплаченных страховых взносов Порошенко за период с 07 июня 2014 года по 19 мая 2019 года. Как сообщали Українськi Новини, Порошенко переписал часть Roshen на своего сына. Ранее Национальное антикоррупционное бюро допросило бывшего Президента Петра Порошенко по делу о коррупции в "Центрэнерго" и облэнерго. НАБУ открыло дело о возможной служебной халатности Порошенко. Тем временем Национальное антикоррупционное бюро отказалось сообщить, готовит ли сообщение о подозрении бывшему президенту Петру Порошенко и в скольких делах он фигурирует.