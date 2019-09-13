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13 сентября 2019, пятница, 18:52 1034
Президент 2019-09-13T18:52:59+03:00
Українські Новини
Порошенко рассказал в ГБР, как захватили украинских моряков

Порошенко рассказал в ГБР, как захватили украинских моряков

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Бывший Президент Петр Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня в ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива. Им недостаточно решение Международного трибунала, который четко признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем, и побережьем Мариуполя, и Бердянска, где ВМС (Военно-морские силы) Украины несут береговую охрану", - написал Порошенко.

Также он добавил, что передал свои письменные показания по этому поводу в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко пришел на допрос в ГБР в пятницу.

Ранее Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание.

Ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос 4 раза. ГБР отказалось сообщать, в рамках каких уголовных производств планируются проведения допросов, ссылаясь на ст. 222 (недопустимости разглашения сведений досудебного расследования) Криминального процессуального кодекса.

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