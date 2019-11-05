Порошенко опять не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований. Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР. "Его не было", - сказал представитель ведомства. Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября. Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. Кроме того, Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале. Также в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко. Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.