Порошенко опять не явился на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Его не было", - сказал представитель ведомства.

Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.



13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.



В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.



Кроме того, Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Также в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко.



Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.