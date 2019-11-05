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05 ноября 2019, вторник, 11:33 1846
Силовые структуры 2019-11-05T11:38:38+02:00
Українські Новини
Порошенко опять не явился на допрос в ГБР

Порошенко опять не явился на допрос в ГБР

Допрос, вызов на допрос, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Его не было", - сказал представитель ведомства.

Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. 


13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

В сентябре Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания. 

Кроме того, Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Также в Запорожье из памятника Ленину сделали памятник Петру Порошенко

Тем временем ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования.

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