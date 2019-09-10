подписаться на рассылку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 сентября 2019, вторник, 12:41 34
Судебная власть 2019-09-10T12:41:17+03:00
Українські Новини
Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание

Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание

Пятый президент Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Украинская правда".

"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется".

Адвокат Порошенко Игорь Головань принес в ГБР его письменные показания.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады… они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос", — сказал адвокат.

Он не стал уточнять, какого дела касаются показания Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.

3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

А Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".

Больше новостей о: Допрос ГБР Петр Порошенко

Архив
Новости
Главой полиции Житомирской области стал Крупей 13:30
Возвращение картины. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
США вернуло Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную во Второй мировой войне 13:18
Сенцов рассказал, что конфликт с Россией во многом информационный и что в Крым можно вернутся только на танках 12:58
Раскрыто похищение крымскотатарского активиста Аметова, - прокурор АР Крым Мамедов 12:54
ДТП в центре Одессы.
В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие 12:44
больше новостей
Для Кольченко и Сенцова организовали временное жилье 22:01
Что будет с долларом: прогноз курса от экономиста на всю осень 09:10
Гривна снова взлетела в цене: курс валют на 10 сентября 06:15
Максим Бужанский: Вятрович сначала обвиняет СССР в оккупации Польши, а потом - в недостаточной оккупации Польши 20:53 Мнение
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
больше новостей
Игорь Мосийчук после покушения. Фото: facebook.com/dmytro.linko
СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука 11:04
Мустафа Джемилев. Скриншот видео ATR
Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией 18:55
Министра юстиции Малюську окружили старыми схемщиками Петренко из Integrites, — журналисты-расследователи 14:55
Премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским 20:17
Луценко после увольнения получил 120 тысяч гривен зарплаты 07:30 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok