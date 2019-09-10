Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание

Пятый президент Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Украинская правда".\r\n"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется".\r\nАдвокат Порошенко Игорь Головань принес в ГБР его письменные показания.\r\n"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады… они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос", — сказал адвокат.\r\nОн не стал уточнять, какого дела касаются показания Порошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.\r\n3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.\r\nКроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.\r\nА Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".