Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР: у него пленарное заседание

Пятый президент Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Украинская правда".

"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется".

Адвокат Порошенко Игорь Головань принес в ГБР его письменные показания.

"ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады… они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос", — сказал адвокат.

Он не стал уточнять, какого дела касаются показания Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко не явился на допрос в ГБР 6 сентября.

3 сентября также должен был состояться допрос Порошенко в Госбюро расследований, однако он был перенесен.

Кроме того, 12 августа Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. После чего Печерский районный суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.

А Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось обнародовать свою позицию относительно предложения бывшего Президента Петра Порошенко провести допрос на полиграфе (детекторе лжи) в прямом эфире телеканала "Прямой".