Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов вызвал экс-президента Петра Порошенко на телевизионные дебаты в прямом эфире. Об этом юрист и общественный деятель написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Петр Порошенко, вызываю Вас в прямой эфир любых украинских телеканалов с любой повесткой и любыми вопросами", - заявил Портнов.

При этом Портнов назвал темы, которые он хочет прилюдно обсудить с Порошенко. Разговор предлагается вести об уголовных делах, офшорах, налогах, ГБР, работе на Россию и тайне следствия.

"Поставим точки в накопившихся вопросах. Жду Вашего решения", - резюмировал Андрей Портнов.

Как сообщали Українські Новини, Андрей Портнов обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре Украины направить официальный запрос в Панаму для получения информации о 3 офшорах, аффилированных с бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, по делу об "отмывании" доходов.

Ранее Портнов пригрозил пятому президенту Украины Порошенко тем, что тот следующий разделит участь экс-нардепа Сергея Пашинского, которого арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.