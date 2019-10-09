Как Ленин стал Порошенко: вандалы "смастерили" статую в честь пятого президента

В Запорожье памятник Владимр Ленину, который по закону о декоммунизации подлежал сносу, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко.\r\nОб этом сообщает издание "Актуально".\r\nМестные СМИ сообщают, что "памятник Порошенко" когда-то был памятником Владимиру Ленину. Якобы после того, как в Украине стартовала декоммунизация, неизвестные злоумышленники отбили от памятника голову и монумент простоял в таком виде на территории базы отдыха несколько лет.\r\nПервоначальный вид памятника. Фото: zabor.zp.ua \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОбновленный креативный памятник находится на территории база отдыха Скиф, которая расположена около острова Хортица.\r\nПамятник. Фото. Facebook: Михаил Шнайдер\r\nПамятник разукрасили, "надев" на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо монумента попытались сделать похожим на Порошенко.\r\nПока точно неизвестно, кто является скульптором и кого он хотел изобразить, однако пользователи соцсетей уже "окрестили" скульптуру памятником Порошенко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, власть Черниговской области пыталась убрать с водонапорной башни портреты Сталина и Ленина. Ранее в Киеве со двора военного лицея имени Богуна собирались перенести памятник Суворову, а вместо Ленина установили Чиполлино на Луганщине.