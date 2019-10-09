Как Ленин стал Порошенко: вандалы "смастерили" статую в честь пятого президента

В Запорожье памятник Владимр Ленину, который по закону о декоммунизации подлежал сносу, переделали на постамент пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает издание "Актуально".

Местные СМИ сообщают, что "памятник Порошенко" когда-то был памятником Владимиру Ленину. Якобы после того, как в Украине стартовала декоммунизация, неизвестные злоумышленники отбили от памятника голову и монумент простоял в таком виде на территории базы отдыха несколько лет.

Первоначальный вид памятника. Фото: zabor.zp.ua

Обновленный креативный памятник находится на территории база отдыха Скиф, которая расположена около острова Хортица.

Памятник. Фото. Facebook: Михаил Шнайдер

Памятник разукрасили, "надев" на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины. При этом лицо монумента попытались сделать похожим на Порошенко.

Пока точно неизвестно, кто является скульптором и кого он хотел изобразить, однако пользователи соцсетей уже "окрестили" скульптуру памятником Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, власть Черниговской области пыталась убрать с водонапорной башни портреты Сталина и Ленина. Ранее в Киеве со двора военного лицея имени Богуна собирались перенести памятник Суворову, а вместо Ленина установили Чиполлино на Луганщине.