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20 сентября 2019, пятница, 20:14 217
Судебная власть 2019-09-20T20:14:30+03:00
Українські Новини
Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии, - Портнов

Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии, - Портнов

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Экс-президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета. Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Так, Портнов сообщил, что проверки назначены на 1, 3 и 4 октярбя

"Пётр Порошенко, 01 октября в 10-00, 03 октября в 10-00 и в это же время 04 октября, необходимо явиться в Киевский институт судебных экспертиз, где по санкции суда с Вами будут проведены процедуры с применением полиграфа. Будут спрашивать, крали ли Вы у армии и бюджета, переводили ли деньги в офшоры и отмывали ли на островах преступные доходы. При себе иметь паспорт. Явка обязательна", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.

Ранее 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

Также Порошенко не явился на очередной допрос в ГБР из-за пленарного заседания.

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