Поїздка Зеленського до Трампа обійшлася в 7,5 млн гривень

Витрати на робочий візит Президента Володимира Зеленського до США 23-26 вересня склали близько 7,3 млн гривень - удвічі дорожче візиту Зеленського до Канади.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

За курсом НБУ на 23 вересня сумарно витрати на візит склали близько 7 млн 340 тис. гривень.

Найбільше коштів було витрачено на забезпечення перельоту: авансовий платіж за авіаперевезення офіційної делегації склав 3 млн 883 тис. гривень.

На відрядження делегації було витрачено майже 2 млн гривень: 73,6 тис. доларів і 119 тис. гривень.

Проживання обійшлося у понад 1,5 млн гривень: добові витрати делегації – 6,4 тис. доларів, а оплата готелю – 56,7 тис. доларів.

Згідно з програмою візиту, глава держави зупинився у Нью-Йорку в п'ятизірковому готелі "Park Hyatt", розташованому в двох кварталах від Центрального парку та у півмилі від центральної міської площі Таймс-сквер.

До складу офіційної делегації, крім Зеленського та його дружини, увійшло 22 людини.

У ході візиту Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН.

Також у Нью-Йорку Зеленський провів першу зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, на полях Генасамблеї Президент провів 10 двосторонніх зустрічей: з генеральними секретарями ООН і НАТО, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Єгипту, Румунії та Казахстану, прем'єр-міністрами Італії, Чехії, Швеції та Норвегії.

Крім цього, на прийомі у Дональда і Меланії Трамп Зеленський поспілкувався з Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Росії.

Також глава держави провів зустрічі з виконавчим директором компанії "Uber", американськими діловими колами, бондхолдерами і представниками рейтингових агентств, українською громадою і єврейськими організаціями США.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський і Трамп обмінялися жартами на зустрічі.

Тим часом у США запущена процедура імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського.

Нещодавно Трамп через питання про Зеленського накричав на журналіста.

У свою чергу Зеленський заявив, що хотів прославитись, але не через скандал з Трампом.