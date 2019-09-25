У США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа

У США оголосили про початок процедури імпічменту Президента Дональда Трампа. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "The New York Times".



Трампа звинувачують у зраді присяги Президента США. А палата представників США ініціює офіційне розслідування імпічменту лідера США.

Розслідування, яке демократи ініціюють через телефонну розмову Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, має встановити, чи є підстави для імпічменту американського Президента.

"Дії, які сьогодні здійснює президент, серйозно порушили Конституцію", - звинуватила спікер палати представників США Ненсі Пелосі Трампа у короткій промові. Вона також додала, що Трамп "повинен бути притягнутий до відповідальності - ніхто не може бути вище закону".

Дональд Трамп може стати четвертим президентом в історії США, якому загрожує імпічмент. Президенти Ендрю Джонсон і Білл Клінтон були притягнуті до відповідальності, але згодом виправдані Сенатом. А Президент Річард Ніксон подав у відставку перед наближенням голосування за імпічментом в Палаті представників.

Трамп назвав ініціативу імпічменту "полюванням на відьом". Він вважає, що при спробі переобиратися на наступний термін вона піде йому тільки на користь.

Для відсторонення Трампа від посади потрібно, щоб за імпічмент проголосувала половина Палати представників. Потім рішення має підтримати Сенат, в якому більшість належить республіканцям. Це робить можливість імпічменту Трампа малоймовірною.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу можуть оголосити імпічмент через Зеленського.



Також Трамп дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови із Зеленським.



Тим часом стало відомо, як преса США реагує на скандал навколо Трампа і Зеленського.