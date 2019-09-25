Зеленський на Генасамблеї ООН продемонстрував кулю, яка вбила Сліпака: повна промова

Президент Володимир Зеленський продемонстрував із трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) кулю, якою було убито в 2016 році оперного співака - бійця антитерористичної операції (АТО) Василя Сліпака (позивний "Міф").

Президент зробив це під час виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку (США), передають Українські Новини.

"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої бути почутим стало сенсом життя. Адже у цього чоловіка був божественний голос. Його називали одним із найкращих баритонів і контратенорів світу. Його голос звучав у Карнегі-холі у Нью-Йорку, в соборі Нотр-Дам, у лондонському Ковент-Гардені та в Гранд-опера в Парижі. Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам це зробити. Я покажу вам, як вона виглядає", - сказав він.

Після цього Зеленський продемонстрував кулю.

"12,7 мм, які зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, це коштує 10 доларів. На жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя", - сказав Президент.

Глава держави додав, що крім Сліпака за 5 років війни на Донбасі та анексії Росією Криму загинули більше 13 тис. українців, ще 30 тис. були поранені, а 1,5 млн стали вимушеними переселенцями.

Виступ Зеленського був першим у другий пленарний день загальних дебатів лідерів на Генасамблеї ООН.

Він виступав українською мовою.

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Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський заявив, що зростанню української економіки перешкоджає внутрішній опір реформ і зовнішня агресія Росії.

Володимир Зеленський поспілкувався з Президентом США Дональдом Трампом на офіційному прийомі американського глави держави в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня.

Крім того, Зеленський в США зустрівся зі "старою діаспорою", відмовивши "молодим мігрантам".