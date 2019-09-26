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26 вересня 2019, четвер, 09:21 4
Зовнішня політика 2019-09-26T09:29:17+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі

Зеленський обговорив з Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі

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Президент Володимир Зеленський у ході відвідування Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим перспективи врегулювання ситуації на Донбасі, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель - дату зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), а з Президентом США Дональдом Трампом - допомогу в цьому процесі.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, передають Українські Новини.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що увечері 25 вересня на прийомі Трампа в ООН з ініціативи Лаврова відбулася його коротка бесіда із Зеленським. Українська сторона про таку розмову офіційно не повідомляла.

"Пан Лавров підійшов до мене, сказав, що хоче познайомитися і сказати, що Росія дуже хоче, щоб завершилася війна на Донбасі. Привітав мене з обміном на Донбасі. У мене була дуже коротка ця зустріч. Ми в черзі стояли. Я сказав, що, якщо вони готові, то давайте завершимо війну, віддамо нам наші території, обміняємо людей. Я сказав, що хочу припинити війну на Донбасі, зупинити вбивство наших наших людей, військових, наших громадян", - повідомив Зеленський.

З Меркель він обговорював прийдешню зустріч лідерів "нормандського формату", однак її дата, з його слів, досі не узгоджена. "Хочу подякувати пані Меркель. Вона дійсно одна з тих, хто підтримує Україну. В нормандському процесі це дуже важливо для нас. Ми з нею спілкувалися щодо дати. Поки що дата не узгоджена", - сказав президент.

На запитання про те, чи просив Зеленський Трампа на зустрічі приєднатися до "нормандського формату", глава держави не відповів прямо. "Я звертався неодноразово до США, і перший раз особисто, не по телефону, до пана Трампа, щоб він приєднався до вирішення всіх наших проблем, до припинення війни і повернення всіх наших територій. Але не для того, щоб зараз, коли ми чекаємо зустрічі в "нормандському форматі", він приєднався. Зараз нам треба вперше в моєму політичному житті зустрітися тому форматі, який є. Якщо він не буде працювати і рухатися, тоді будемо залучати", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський і Доналд Трамп провели першу особисту зустріч, в ході якої Президенти України і США обмінялися жартами. Зустріч пройшла в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Також у середу, перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, у якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Також у розмові Трамп і Зеленський погодилися, що підтримка України з боку Меркель недостатня. А Зеленський заявив, що не хоче бути залученим у вибори в США.

Тим часом, Трамп сподівається, що Зеленський з Путіним зустрінуться і "вирішать усі проблеми".

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