Я хотів бути всесвітньо відомим, але не через такий випадок, - Зеленський про скандал з Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив, що і правда хотів стати всесвітньо відомим, але не завдяки скандалу з Президентом США Дональдом Трампом.\r\nПро це Зеленський сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Питання було - я зараз в центрі світових ЗМІ, чомусь так склалося. Я не хотів... Це було в минулому моєму житті, коли я був продюсером і актором студії "Квартал 95", я дійсно хотів бути всесвітньо відомим, але не через такий випадок", - сказав Зеленський.\r\nУ ході прес-марафону багато іноземних ЗМІ задають питання, пов'язані зі скандалом навколо оприлюднення Адміністрацією Президента США стенограми телефонної розмови Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 вересня Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера.\r\nТим часом держдеп США приховує листування головного свідка у скандалі з Україною, а у справі співробітництва Трампа з Україною з'явився другий інформатор.