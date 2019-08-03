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03 серпня 2019, субота, 11:56 73 Документ
Президент 2019-08-03T19:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн

Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн

Зеленський і Трюдо. Фото: president.gov.ua
Зеленський і Трюдо. Фото: president.gov.ua

Видатки на візит Президента Володимира Зеленського в Канаду 1-3 липня, де він брав участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні і зустрічався з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, склали 3,5 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Найдорожче обійшлося авіаперевезення офіційної делегації - 2 млн 757 тис. гривень.

Витрати на відрядження склали 16,7 тис. доларів і 90,6 тис. гривень (всього 528 тис. гривень за курсом на 1 липня).

Добові витрати делегації склали 2,8 тис. доларів (73,3 тис. гривень), у тому числі Зеленського - 180 доларів (4,7 тис. гривень).

Проживання членів делегації склало 4,9 тис. доларів (128,3 тис. гривень).

Сумарно це майже 3,5 млн гривень.

До делегації крім Президента і першої леді Олени Зеленської входили: керівник Офісу Президента Андрій Богдан, його заступники Вадим Пристайко та Олексій Гончарук, помічники Президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, міністр фінансів Оксана Маркарова, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов і посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Також главу держави супроводжували керівники трьох департаментів Офісу Президента, співробітник державного управління справами і три консультанта прес-служби.

 

В ході візиту Зеленський взяв участь у міжнародній конференції з питань реформ в Україні та провів зустріч з представниками канадського бізнесу.

Також глава держави провів зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд, депутатами канадського парламенту, спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером, першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном і віце-президентом Світового банку Сирілом Мюллером.

 

Як повідомляли Українські Новини, анонсуючи візит, сайт Президента Зеленського переплутав столицю Канади. Віце-спікер Верховної Ради, уповноважений екс-президента Петра Порошенка з питань Донбасу Ірина Геращенко посміялася над конфузом Зеленського, але сама осоромилася зі світовими столицями.

В ході візиту Зеленського в Торонто було оголошено, що Канада спростить в'їзд для українців і розширить угоду про ЗВТ з Україною.

Крім того Канада поставить бронетехніку Україні, а також Канада виділить $45 млн на підтримку України.

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