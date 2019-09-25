Зеленський і Трамп обмінялися жартами на зустрічі

Володимир Зеленський і Доналд Трамп провели першу особисту зустріч, в ході якої Президенти України і США обмінялись жартами.\r\nЗустріч пройшла в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передают Українські Новини.\r\nПерші декілька хвилин зустрічі були відкритими для преси.\r\n"Він зробив мене більш популярнмм, ніж я його", - сказав спочатку під сміх присутніх американський Президент про Зеленського, після телефонної розмови з котрим в США запустили процедуру імпічменту Трампа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент США додав, що у Зеленского хороша репутація, и виразив упевненість в тому, що в України все буде добре.\r\nВ свою чергу Зеленський сказав, що "набагато краще бути по телевізору, ніж по телефону", - також викликавши сміх присутніх.\r\nЗеленський запросив Трампа відвідати Україну.\r\n"Я знаю, що ви ніколи не були в Україні. Ваш попередник, як це сказати англійською... також не знайшов часу. Можете пообіцяти, що приїдете в нашу прекрасну країну?", - запитав Зеленський.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТрамп відповів, що "спробує".\r\nПрезидент США добдав, що знає багатьох українців і "в України величезний потенціал".\r\n"Я знаю. Тому що я з цієї країни", - відповів Зеленський, знову під сміх присутніх.\r\nГлава держави також закликав Трампа в жартівливій манері узгодити дату його офіційного візіту в Вашингтон, який ще з літа ніяк не може відбутися.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Хочу поядкувати вам за запрошення у Вашингтон. Ви запросили мене, але мені здається, пробачте, забули назвати мені дату", - сказав Зеленський, чим знову викликав сміх в залі.\r\n\r\nТакож Зеленський подякував США за допомогу Україні в її зусиллях з повернення окупованих територій.\r\nТрамп нагадва, що "Україна втратила Крим за іншої американської адміністрації", на що Зеленський відповів, що у нинішньої "є шанс допомогти нам".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрезидент США також підкреслив, що інші країни повинні допомагати Україні сильніше, ніж зараз, і "почувати себе винними, оскільки не роблять те, що повинні".\r\nВ свою чергу Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна допомога, а потрібна підтримка.\r\nТрамп додав, що в останній час Україна досягла значного прогресу з Росією, і закликав продовжувати в тому ж дусі, щоби припинити теперішній стан справ.\r\nТакож Президент США додав, що великим досягненням і Зеленського, і України стане викорінення корупції.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезиденти спілкувались без перекладача.\r\nПісля їх вітальних фраз представники ЗМІ мали змогу поставити декілька запитань главам держав.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в середу, перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив його розібратися в ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.\r\nВ свою чергу, відповідаючи на питання журналістів на зустрічі, український Президент заявив, що справою Байдена Зеленський не хоче втручатися у вибори США, і в України є більш важливі справи, ніж справа сина Байдена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТрамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах в США - представника Демократичної партії Джо Байдена і вимагає вибачень від політичних опонентів.