Зеленський і Трамп обмінялися жартами на зустрічі

Володимир Зеленський і Доналд Трамп провели першу особисту зустріч, в ході якої Президенти України і США обмінялись жартами.

Зустріч пройшла в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, передают Українські Новини.

Перші декілька хвилин зустрічі були відкритими для преси.

"Він зробив мене більш популярнмм, ніж я його", - сказав спочатку під сміх присутніх американський Президент про Зеленського, після телефонної розмови з котрим в США запустили процедуру імпічменту Трампа.

Президент США додав, що у Зеленского хороша репутація, и виразив упевненість в тому, що в України все буде добре.

В свою чергу Зеленський сказав, що "набагато краще бути по телевізору, ніж по телефону", - також викликавши сміх присутніх.

Зеленський запросив Трампа відвідати Україну.

"Я знаю, що ви ніколи не були в Україні. Ваш попередник, як це сказати англійською... також не знайшов часу. Можете пообіцяти, що приїдете в нашу прекрасну країну?", - запитав Зеленський.

Трамп відповів, що "спробує".

Президент США добдав, що знає багатьох українців і "в України величезний потенціал".

"Я знаю. Тому що я з цієї країни", - відповів Зеленський, знову під сміх присутніх.

Глава держави також закликав Трампа в жартівливій манері узгодити дату його офіційного візіту в Вашингтон, який ще з літа ніяк не може відбутися.

"Хочу поядкувати вам за запрошення у Вашингтон. Ви запросили мене, але мені здається, пробачте, забули назвати мені дату", - сказав Зеленський, чим знову викликав сміх в залі.

Також Зеленський подякував США за допомогу Україні в її зусиллях з повернення окупованих територій.

Трамп нагадва, що "Україна втратила Крим за іншої американської адміністрації", на що Зеленський відповів, що у нинішньої "є шанс допомогти нам".

Президент США також підкреслив, що інші країни повинні допомагати Україні сильніше, ніж зараз, і "почувати себе винними, оскільки не роблять те, що повинні".

В свою чергу Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна допомога, а потрібна підтримка.

Трамп додав, що в останній час Україна досягла значного прогресу з Росією, і закликав продовжувати в тому ж дусі, щоби припинити теперішній стан справ.

Також Президент США додав, що великим досягненням і Зеленського, і України стане викорінення корупції.

Президенти спілкувались без перекладача.

Після їх вітальних фраз представники ЗМІ мали змогу поставити декілька запитань главам держав.

Як повідомляли Українськi Новини, в середу, перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив його розібратися в ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

В свою чергу, відповідаючи на питання журналістів на зустрічі, український Президент заявив, що справою Байдена Зеленський не хоче втручатися у вибори США, і в України є більш важливі справи, ніж справа сина Байдена.

Трамп заперечує тиск на Зеленського в ході цієї розмови з метою розслідування проти його суперника на майбутніх президентських виборах в США - представника Демократичної партії Джо Байдена і вимагає вибачень від політичних опонентів.