Зеленський провів зустріч з Трампом: трансляція

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.\r\nПро це йдеться у повідомленні Офісу Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Президент України Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку", - сказано в ньому.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HhDXI7XgfFg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Тим часом Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.\r\nЗеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена. У відповідь Зеленський заявив, що у нього більшість у парламенті і наступний генпрокурор буде на 100% його людиною.\r\nДональд Трамп і Володимир Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель. У свою чергу Зеленський погодився з Трампом і додав, що також вважає недостатніми зусилля допомоги Україні з боку Президента Франції Еммануеля Макрона.