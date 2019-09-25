Зеленський провів зустріч з Трампом: трансляція

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Президент України Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку", - сказано в ньому.

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Як повідомляли Українські Новини, у середу Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера. Тим часом Трамп очікує вибачень після оприлюднення запису розмови з Зеленським.

Зеленський пообіцяв Трампу розслідувати справу української фірми, де працював син Байдена. У відповідь Зеленський заявив, що у нього більшість у парламенті і наступний генпрокурор буде на 100% його людиною.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель. У свою чергу Зеленський погодився з Трампом і додав, що також вважає недостатніми зусилля допомоги Україні з боку Президента Франції Еммануеля Макрона.