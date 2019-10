Из-за вопроса о Зеленском Трамп накричал на журналиста

Голос Трампа, повышающийся от гнева, обрушился на репортера, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Все это - обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил Трамп на повышенных тонах. Перед этим Трамп просил журналиста не быть грубым и несколько раз уклонялся от ответа.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs