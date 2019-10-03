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03 октября 2019, четверг, 08:45 8
Америка 2019-10-03T08:45:01+03:00
Українські Новини
Из-за вопроса о Зеленском Трамп накричал на журналиста

Из-за вопроса о Зеленском Трамп накричал на журналиста

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста агентства Reuters, который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Reuters.

Голос Трампа, повышающийся от гнева, обрушился на репортера, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Все это - обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил Трамп на повышенных тонах. Перед этим Трамп просил журналиста не быть грубым и несколько раз уклонялся от ответа.

Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным. 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля. Также была рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа и Зеленского.

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