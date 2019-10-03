Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва

У четвер, 3 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 2 жовтня, підвищився на 4 копійки і становить 3,46 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля підвищився на 6 копійок і становить 3,97 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 3 жовтня:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nКупівля\r\n\r\n\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n\r\n\r\n3,46\r\n\r\n\r\n3,97\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,75\r\n\r\n\r\n5,00\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМнімальний\r\n\r\n\r\n2,50\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року. \r\nТакож долар і євро злетіли більше ніж на 40 копійок, а експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз. Крім того, гривня стрімко валиться вниз за офіційним курсом валют НБУ. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.\r\nРаніше експерт пояснив вересневе падіння курсу валют. Також у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Національному банку пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.