Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва

У четвер, 3 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 2 жовтня, підвищився на 4 копійки і становить 3,46 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля підвищився на 6 копійок і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 3 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,46 3,97 Максимальний 3,75 5,00 Мнімальний 2,50 3,80

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року.

Також долар і євро злетіли більше ніж на 40 копійок, а експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз. Крім того, гривня стрімко валиться вниз за офіційним курсом валют НБУ. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Раніше експерт пояснив вересневе падіння курсу валют. Також у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.

В Національному банку пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.