підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 11:01 15
Фінанси 2019-10-03T12:00:02+03:00
Українські Новини
Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва

Російський рубль подорожчав в обмінниках Києва

Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 3 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 2 жовтня, підвищився на 4 копійки і становить 3,46 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля підвищився на 6 копійок і становить 3,97 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках за станом на 3 жовтня:

 

10 російських рублів

 

Купівля

Продаж

Середній

3,46

3,97

Максимальний

3,75

5,00

Мнімальний

2,50

3,80

Раніше Українські Новини писали, як зміниться курс долара в найближчі роки - агентство S&P дало прогноз до 2022 року.

Також долар і євро злетіли більше ніж на 40 копійок, а експерти пояснили рекордний зліт валюти і дали прогноз. Крім того, гривня стрімко валиться вниз за офіційним курсом валют НБУ. Тим часом з'явився прогноз курсу від економіста на всю осінь.

Раніше експерт пояснив вересневе падіння курсу валют. Також у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.

В Національному банку пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.

Більше новин про: Курс валют курс рубля Київські обмінники

Архів
Новини
Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект 12:15
Україна може прийняти рекордний обсяг дизпалива у жовтні 12:12
Великий металургійний завод зупинив виробництво 12:02
Страшна авіакатастрофа в США: "Літаюча фортеця" забрала 7 життів 12:01
Міністр інфраструктури Криклій допускає продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти" 11:49
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Прем'єр-міністр не підтримує скасування стимулюючої ренти для видобутку газу 13:20
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
У НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються 11:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok