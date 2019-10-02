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02 октября 2019, среда, 11:51 338
Экономика 2019-10-02T11:55:56+03:00
Українські Новини
В НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются

В НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются

Национальный банк связывает сохранение цен, несмотря на укрепление гривны, с низкой конкуренцией на отдельных рынках. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Нацбанк отмечает, что это объясняется инерционностью в установлении цен, низкой конкуренцией на отдельных рынках, которая позволяет бизнесу держать цены высокими даже в условиях снижения себестоимости, влиянием других факторов, которые, как и курс, влияют на себестоимость продукции, в частности повышение заработных плат, которое длительное время наблюдается в Украине.

На валютном рынке укрепление курса является признаком макроэкономической стабильности и следствием появления новых фундаментальных факторов.

Указывается, что благодаря углублению интеграции Украины в мировые рынки капитала сформировался устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг, а также рекордно выросла урожайность зерновых в Украине.

Как сообщали Українські Новини, во 2-м квартале 2019 года доходы украинцев увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен 

Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза Национального банка.

Тем временем, курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD

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