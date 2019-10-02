Курс продажи рубля в обменниках Киева повысился

В среду, 2 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 сентября, остался без изменений на уровне 3,42 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 октября:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,42\r\n3,91\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,79\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH\/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ понедельник, 30 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 сентября, остался без изменений 3,38 грн за 10 рублей. \r\nТем временем, во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен.