Курс продажи рубля в обменниках Киева повысился

В среду, 2 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 сентября, остался без изменений на уровне 3,42 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля повысился на 3 копейки и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля к гривне в киевских обменниках по состоянию на 2 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,42 3,91 Максимальный 3,75 5,00 Минимальный 2,50 3,79

Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара повысился на 55,33 коп. до 25,1869 UAH/USD, покупки – повысился на 31,44 коп. до 24,5400 UAH/USD.

В понедельник, 30 сентября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 27 сентября, остался без изменений 3,38 грн за 10 рублей.

Тем временем, во 2-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен.