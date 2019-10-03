Доллар и евро взлетели больше чем на 40 копеек: курс валют в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 октября на 44,45 коп. до 25,6978 UAH\/USD, курс покупки повысился на 33,70 коп. до 24,9388 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 41,26 коп. до 27,1281 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 55,14 коп. до 28,0822 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,9388\r\n25,6978\r\n27,1281\r\n28,0822\r\n3,46\r\n3,97\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,4000\r\n26,0000\r\n27,5500\r\n28,5000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,7000\r\n25,4000\r\n26,9000\r\n27,7000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз. Также гривна стремительно рушится вниз по официальному курсу валют НБУ.\r\nТакже в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.\r\nТем временем во 2-м квартале 2019 года доходы украинцев увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен.