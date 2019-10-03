Доллар и евро взлетели больше чем на 40 копеек: курс валют в обменниках

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению со 2 октября на 44,45 коп. до 25,6978 UAH/USD, курс покупки повысился на 33,70 коп. до 24,9388 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 41,26 коп. до 27,1281 UAH/EUR, курс продажи повысился на 55,14 коп. до 28,0822 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,9388 25,6978 27,1281 28,0822 3,46 3,97 Максимальный 25,4000 26,0000 27,5500 28,5000 3,75 5,00 Минимальный 24,7000 25,4000 26,9000 27,7000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, эксперты объяснили рекордный взлет валюты и дали прогноз. Также гривна стремительно рушится вниз по официальному курсу валют НБУ.

Также в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются.

Тем временем во 2-м квартале 2019 года доходы украинцев увеличились на 14,6% по сравнению со 2-м кварталом 2018 года до 895,201 млрд гривен, расходы – на 18,8% до 918,069 млрд гривен.