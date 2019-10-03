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03 октября 2019, четверг, 06:05 1362
Финансы 2019-10-03T06:05:02+03:00
Українські Новини
Гривна стремительно рушится вниз: официальный курс валют по НБУ

Гривна стремительно рушится вниз: официальный курс валют по НБУ

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 октября, на 30,45 коп. до 24,8598 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3052,6355
100 долларов США 2485,9769
100 швейцарских франков 2482,5683
1000 иен 231,202
10 российских рублей 3,7989
100 евро 2715,9298

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. Также гривна в обменниках резко обвалилась. Также с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.

Кроме того, Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен.

Тем временем агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года, а в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.

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