Гривна стремительно рушится вниз: официальный курс валют по НБУ

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 октября, на 30,45 коп. до 24,8598 UAH\/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 октября, на 35,78 коп. до 24,5553 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3052,6355\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2485,9769\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2482,5683\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n231,202\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,7989\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2715,9298\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, почему доллар падает, а цены не снижаются. Также гривна в обменниках резко обвалилась. Также с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.\r\nКроме того, Нацбанк массово печатает новые купюры в тысячу гривен.\r\nТем временем агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года, а в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.